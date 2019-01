Ülikooli spordi- ja õppehoone lõi uksed valla

Huvilised said avamispäeval tutvuda nii spordihoone kui ka uue õppehoone ruumidega. Priit Kaasiku sõnul lahendab uue hoone valmimine muu hulgas teadustegevuse ruumiprobleemi. «Meie tegevus oli kolmes majas üle linna laiali, nüüd on kõik koondatud ühte kohta. Kolime välja Jakobi 5 majast ja hõivame siin ühe saali kehalise kasvatuse õpetajate ja treenerite ettevalmistamiseks,» rõõmustas Kaasik. «Varem oli tõsiseid probleeme ka õppetöö äramahutamisega, nüüd seda muret enam pole.»

Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi juhatuse esimees Gert Prants tõi välja, et senise nelja pallisaali asemel on neid uuenenud spordihoones viis. Lisaks kiitis ta uut suurt spordisaali, mis võimaldab senisest suuremate võistluste korraldamist. «Kui enne oli saalis kunstkate, siis nüüd on seal parkett,» märkis ta. Prants lisas, et sündmuste korraldamise võimalusi on uues hoones rohkem. «Näiteks tekkis juba soov siin pulma korraldada,» muheles ta.