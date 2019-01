Vanemuise juhiks üritab täna saada kaks naist ja üks mees

Vanemuise-välistest teatriringkondadest on kuulda olnud, et kaks kandideerijat on Ugala teatri juht Kristiina Alliksaar ja riigikogu liige Krista Aru. Alliksaar seda kuuldust ei kommenteerinud, vaid soovitas helistada nõukogu esimehele või Vanemuise personalijuhile. Aru seevastu kinnitas, et ta läheb täna sihtasutuse nõukogu liikmetega vestlema.

«See on mulle suur au, et ma olen küpsenud nii kaugele, et ma julgen kandideerida Vanemuise juhiks,» ütles Krista Aru. «Vanemuine on Eesti üks olulisemaid ja tähtsamaid asutusi ning tema roll kultuurikandjana muutub aina suuremaks. See on väga põnev asutus, eriti praeguses kultuuripildis.»

Riigikogusse Aru eelolevatel valimistel ei kandideeri. «Poliitika on kunst, mis nõuab kirega tegutsemist ja ambitsiooni olemasolu,» lisas ta. «Ma olen neljal aastal riigikogus toime tulnud, aga minu hing ei ole siin.»

ERRi andmeil on üks Vanemuise juhi kandidaate endine pangandustegelane Vahur Kraft, kes aga seda ise ei kinnitanud ega lükanud ümber.

Kellel kolmest nimetatud isikust on kõige suuremad võimalused saada Vanemuise juhiks? «Kristiina Alliksaar on ilmselt see, kes saab Vanemuise juhiks,» oletas Krista Aru. «Ta tunneb ju teatrielu väga hästi. Vanemuine valib selle, kes praeguses ajas on talle kõige parem.»

Sihtasutuse nõukogu esimees Tarvi Sits ütles, et ta nimesid ei kommenteeri. Vestlusvoor toimub täna. «Me ei ole küll veel vestlema asunud, aga ma arvan, et täna õhtuks on meil otsus tehtud,» lisas ta.

Vanemuise praeguse juhi Toomas Petersoni tähtajaline leping lõpeb tuleval suvel. Ta on Tartu Postimehele öelnud, et ei soovi sellel ametikohal jätkata.

Kandideerijail tuli hiljemalt 14. detsembriks endast teada anda. Vanemuise personalijuhi Keiu Kaljujärve andmeil oli kandideerijaid alguses neli.

Kes on need neli isiku, jättis temagi ütlemata, sest sihtasutuse nõukogus on otsustatud anda teada vaid konkursi võitja. Küll aga lisas Kaljujärv, et vajalikud dokumendid esitasid kaks naist ja kaks meest.