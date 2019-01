Mehikoorma proviisor: väikesed apteegid töötavad inertsist ja kohusetundest

Ilve Paats on Mehikoorma apteegis ainsa proviisorina töötanud Tartu ülikooli lõpetamisest, 1980. aastast saadik. 1992. aastast on ta apteeki ise pidanud ja «õnneks ei ole olnud ühtegi päeva, kui mitte ühtegi inimest poleks apteegis käinud».

Oma perearsti hindab väga ka OÜ Kogu Pere Apteek omanik, Puhja apteeki pidav Liilia Nõmmik, kes hakkas seal proviisorina tööle 1977. aastal. Lisaks temale on Puhja apteegis ametis veel üks proviisor. «Meil läheb nagu maal ikka, üle kivide ja kändude,» rääkis Liilia Nõmmik. «Aga tuleme tööle alati rõõmsalt ega põe, et vahel halvasti läheb. Rikkad me pole, aga võlgu ka ei ole. Edu pant on retseptiravimid, selles osas on väikese koha apteekrile väga tähtis partner, perearst.»