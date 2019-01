Väiksema laulukogemusega noored jäävad laulupeokavaga jänni

Lauri Breede, harjutate suviseks laulupeoks mitme eri liiki kooriga. Kuidas neil läheb?

Mul on meeskoor, segakoor ja naiskoor. Sügisel võtsin saatuse tahtel juhendada naiskoori, sest lihtsalt ei olnud dirigente.

Tavaline kurtmine enne laulupidu on, et kava on raske. Kas seekord on kava raske?

Kava on nõudlik ja mul on kogemus, et neil, kes ei ole A- ja B-kategooria koorid, võib repertuaari omandamine olla keerulisem. Segakooridega saan hästi hakkama, mees- ja naiskooril on häälestuse küsimused. Esimesena ettelaulmisele tulevat laulu «Mu arm» oleme pikalt harjutanud. Kord tuleb välja, kord ei tule. On tihedad kobarakordid, aga kui natuke hakkab tämber ära minema, tekib koorides segadus, asi läheb hullemaks ja koori kõlas tekib müra.

Vahetevahel on mul lauljatest sügavalt kahju, nad nii püüavad, ega keegi niisama ei käi, aga need noored, kellel on väiksem laulukogemus, jäävad lugudega jänni.

Kuidas selline olukord kujuneb?

Noortel, kes on alles tulnud laulumaastikule, ei ole oskusi, et laulda A- ja B-kategooria koorirepertuaari. See ei ole neile jõukohane. Kahjuks on see praegu nii, et valikmeeskooridel näiteks on sellised klassikalood nagu [Aleksander] Lätte «Kuldrannake» ja [Artur] Kapi «Sa oled mu südame suvi», mis kõlaliselt paitavad kõrva selgete akordidega, arusaadava harmooniaga.

Ma ei ütle laulupeolaulude kohta sugugi, et need on halvad. Ei, need on head, aga need on nõudlikud.

Kas see on mõtlemisaine järgmisteks kordadeks? Kava pole jumalast antud.

Ikka inimese tehtud. Eks ma ole oma kavade puhulgi eksinud sellega, et olen valinud liiga keerulised laulud. Mõnikord jätangi kõrvale, muud ei jää üle.

Praegu – kui mul ei õnnestu laulupeole saada mõne kooriga, ma ei tea, kuidas edasi läheb, kui palju on pettunuid ja kas nad jätkavad laulmisega. Need küsimused on ju üleval.

Laulupeo Tartu kuraator Riho Leppoja on öelnud, et üks meeskoor juba loobus ja mõni koor ei pruugi ka ettelaulmiste filtrist läbi pääseda.

See ongi võimalik. Selge, et inimesed püüavad ja tahavad väga laulupeole saada, aga vähem võimekatele kooridele jääb see repertuaar kättesaamatuks.

Olete öelnud, et noortele lauljatele teevad laulude omandamise keerukamaks lüngad koolide muusikahariduses, ei tunta noodikirja ja häälepartiid tuleb peast laulda.

Laulmist on koolis vähe. Lauluõpetajad näevad kurja vaeva, et saada lapsed koori laulma. Kui aga kooli juhtkond toetab, innustab ja suunab, siis noored sellega ka tegelevad.