Malle Salupere: tekst, Koidula ning mõtlemispuue

Ilmekas on vahejuhtum laulupeosärkidega ja see, et alles trükipressi juures märgati, et lastesärkidelegi kujundatud viimane salm Koidula luuletusest «Mu isamaa on minu arm» on sobimatult morbiidne. Viimase salmi eraldi tsiteerimine annab hoopis teise allteksti, ega asjatult ole sellest saanud eestlaste üks lauldavamaid matuselaule. Tervik­esituses on laulul hoopis teine ja sügavam sõnum. See on ilmekas näide sellest, mis võib juhtuda kontekstist välja rebitud sõnadega. Hea, et meil veel vähemalt nn reatöötajate hulgas keegi suudab loogiliselt ja empaatiliselt mõelda.