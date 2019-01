Piltuudis: Haagel distsiplineerib liiklejaid lumest liikluskaamera

Haagel elav Imre Vähi otsustas lumest kaamera valmis teha seetõttu, et selles piirkonnas on kiirusepiirang 70 kilomeetrit tunnis, kuid tema sõnul ei pea autojuhid sellest sageli kinni.

«Tahtsin näidata, et selles kohas peaks kiirusekaamera olema. Tihtilugu on mul tunne, et kui Haagele sisse keerates kiiruse maha võtan, siis keegi elab koguaeg seljas. Tundub, et Viljandi poole sõitvatele inimestele piirang ei kehti,» rääkis Vähi.