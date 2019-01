Politsei päästis kuusehekki magama jäänud purjus mehe elu

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Helmer Hallik märkis, et üks suurimaid ohutegureid kehatemperatuuri eluohtlikult madalale langemisel on alkoholijoove, sest alkohol laiendab veresooni ning muudab inimese teadvust ja otsustusvõimet.

«Liigne alkohol on kahetsusväärselt peamine põhjus, miks inimesed alajahtumise ohtu satuvad. Enamasti jõud lihtsalt raugeb, inimene jääb külmal ajal lagedale magama ning kui tegu on kõrvalisema kohaga, on ellujäämise võimalus pea olematu,» nentis Hallik.

«Kui pärast napsivõtmist on koju jõudmisega kiire, tuleks leida abistav kaasteeline või kaine juht, kes teid turvaliselt koju viib. Igal juhul on mõistlik joobnuna omapäi teele üldse mitte asuda ning näiteks võimalusel kasvõi võõrustaja juures pea selgeks magada. Oluline on seegi, et kui joobes inimene mõistab, et on eksinud või hädas, tuleks häbi tundmata võimaluse korral kõrvalistelt inimestelt abi küsida,» soovitas politsei operatiivjuht.