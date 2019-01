Tartu vabastamist varjutas tapatöö keldris

Nähtavasti on mõrtsukad piiskopi vastu «armulikumad» olnud kui teiste ohvrite vastu. Kui teistel pea kõigil kirvega näod puruks on löödud, siis on tema eluküünla lõhkev püssikuul kustutanud. Kuul on nina juurest, parema silma kulmu pealt sisse tunginud ja kukla tagant ühes pealuu ja ajudega välja tulnud. /---/ Surnu nägu on aukartust äratav rahuline, väikese kibeduse joonega, mis nagu haledust tunneks sellest, kes ei teadnud, mis ta tegi, kui süüta peale oma verised käed tõstis. Nii kirjeldab 17. jaanuari Päevaleht õigeusu piiskopi Platoni tapmist kolm päeva varem Tartu endises krediitkassas. Koos Platoniga hukati Eesti töörahva kommuuni Tartu kontrrevolutsiooni vastu võitlemise komisjoni korraldusel krediitkassa (praeguse Tartu linnaraamatukogu) keldris 19 inimest. Samal ajal jõudsid linna Eesti rahvaväe võitlejad ning enamlased olid sunnitud taanduma – nii on 14. jaanuar ühtlasi Tartu vabastamise päev.