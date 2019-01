Egle Tamm: saaks ka liftiga

Viimasel ajal on Tartu Postimehes ja sotsiaalmeedias korduvalt kirjutatud sellest, et erivajadustega inimesed ei pääse Tartu raudteejaama teisele perroonile. Muu hulgas on käsitletud lifti ehitamist tunnelist teisele perroonile, mille kohta Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles ütleb, et lifti rajamine on põrganud muinsuskaitse ja raha taha (TPM 14.12.2018).

Selle väite esimene pool ei vasta tõele – juba 2016. aastal on koostatud muinsuskaitse eritingimused, mis lubavad ühe perroonile viiva trepi osaliselt lammutada ja selle asemele lifti rajada. 2017. aastal oli Eesti Raudtee projektiga juba nii kaugel, et kirjavahetuses projekteerijaga valisime liftiukse kujundust ja värvi. Muinsuskaitse pole liftile ei öelnud.

Kuna raudtee esindaja ei täpsusta, mille vastu nad muinsuskaitse osas põrkasid, ega ole projekteerimise käigus tekkinud probleemide lahendamiseks ka meie poole pöördunud, siis ei ole allpool käsitletavad lifti ehitamisega seotud probleemidest muinsuskaitse saanud teada otsesuhtluse kaudu Eesti Raudteega, vaid siit-sealt kuulnud.

Rongile hilineja ja ratastoolis liikuja rongile mittepääsemine on erineva kaalukategooria probleemid, kuid kui ühe probleemi lahendamine suurendab teist probleemi, siis tuleb vaadata, kas on esimese jaoks muud võimalust.

Lifti ehitamise vajadust mälestisse kaalutakse muinsuskaitse seisukohast igal üksikul juhul eraldi, arvestades mitmeid komponente: maja ajaloolist ja arhitektuurset väärtust (vanus, erakordsus, algupärasus), ehitamiseks vajaliku lammutamise ulatust, lifti kasutusvajaduse suurust, tulemuse esteetikat. Lisaks on taustal enamasti ka maksumus.

Lähiliinirongide reisijate teenindamiseks ehitatud Tartu vaksali tunnel ja teine perroon on suhteliselt uued ehitised, mis valmisid alles 1933. aastal. Varikatuse ja tunneliga perroon ei ole Eestis tavapärane. Perrooni varikatust on ümber ehitatud – algul v-kujuline katus, mis nõuab head ehituskvaliteeti ja püsivat hooldust, asendati juba 20. sajandi keskel tavapärase viilkatusega. Samas on lifti jaoks osaliselt lammutatav trepp algupärane. Muinsuskaitse seisukohalt ei olnud selle trepi lammutamise lubamine suur ohver, sest liftist saadav kasu kaalus üles suhteliselt uue perroonitrepi väärtuse.

Lifti kasutamise vajadus on raudteejaamas suur. Lifti vajavad liikumispuudega inimesed ja lapsevankriga reisijad, kuid lift kergendab ka jalgratta ja kohvritega liiklejate elu.

Suurt kasutusvajadust ja konkreetse hoone võimalusi silmas pidades on lifti saanud nii mõnigi muinsuskaitsealune hoone, näiteks mõni aasta tagasi Tartus restaureeritud Maarjamõisa haigla Puusepa 6, sest tervishoiuasutuses on liftivajadus tõepoolest suurem kui enamikus teistes kohtades. Kuid kas lift tuleks ehitada ka näiteks mälestisest tuletorni, suurendades lifti paigaldamiseks vana ukseava ja lõhkudes trepi, et igaüks saaks nautida tornist avanevat vaadet?