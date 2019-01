Tartu noortevolikogu kandidaadid väitlevad teisipäeval raekojas

Noortevolikogu on linnavolikogu juures tegutsev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Tartu noorte huve. Noortevolikogul on 15 liiget, kes valitakse üheks aastaks. Kandidaatide esitamine lõppes sel nädalal, kandideerimas on 16 noort.