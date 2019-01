Maarja kirik tähistab aastapäeva laserite ja valgusefektidega

Kell 12 algav kiriku aastapäevale pühendatud pidulik jumalateenistus on Tartu Maarja kogudusemajas (Õpetaja 5).

Kell 17 algab Maarja kiriku platsil (Pepleri 1) laserite ja valgusefektidega etendus, kus kadunud kirikutorni kellade muusika koos elektroakustilise kompositsiooni ja erinevate heliefektidega toob kuulajateni Tiit Kikas laserharfil. Kuulajatel on võimalus ka ise laserharfi mängida.

Kõnelevad linnapea Urmas Klaas, Maarja koguduse õpetaja Joona Toivanen, Maarja Kiriku sihtasutuse nõukogu liige Toomas Savi ja AS Eviko nõukogu esimees Rein Murumägi.

Sündmus on õues, aga kõik saavad end lõkke paistel soojendada, pakutakse ka sooja jooki.

Tartu Maarja kirik pühitseti esmakordselt esimesel pühapäeval pärast kolmekuningapäeva 1842. aastal. Toona oli see 11. jaanuar, sel aastal aga 13. jaanuar. Tänavu möödub sellest pidulikust pühitsemisest 177 aastat.

Maarja kirik on näinud aegade jooksul paljut – kujunenud eestlaste iseolemise keskuseks, olnud laulupeo hälliks, ohvriks nõukogude võimule nii oma inimeste hukkamise kui ka kiriku hävitamise tõttu, olnud erinevate omanike käes, saanud kirikust spordihooneks ja nüüd olnud aastaid taastamise ootuses. Kiriku taastamise I etapp on nüüdseks käima läinud, ehitajaks AS Eviko.