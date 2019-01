Tartus algasid juubelilaulupeo eelproovid, esimesena kogunesid orkestrid

«Mängisid sümfooniaorkestrid, samal ajal oli veel rivitrummide proov, siis mängisid koondorkester ja puhkpilliorkestrid,» ütles puhkpilliorkestrite liiigi dirigent Peeter Hänilane. «Ei ole üllatusi, näha on, et orkestrid on harjutanud. Kõlab hästi juba. Peale esimest ehmatust kõlab orkester kokku.»

Hänilane ütles, et ei saa välja tuua, et mõni pala näiks mängijatele suurem lemmik: «Kõik lood on juba algusest peale eriilmelised, absoluutselt igast stiilist, praegu näiteks kostab eesti popmuusikat, siis on uudisteos, on ka pidulik avamäng-marss ja rahvamuusikatöötlus.»