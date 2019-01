Tartu ülikool avab uue õppehoone ja kutsub tasuta treeningule

Varem olid instituudi õpperuumid ja teaduslaborid kolmes majas üle linna laiali. «Oleme eriti rõõmsad just selle üle, et asume nüüd ühes hoonekompleksis, mis võimaldab tunduvalt paremini arendada nii õppe- kui ka teadustegevust. Näen juba praegu selle muutuse mõju: tudengite ja kolleegide nägudelt õhkub entusiasmi. Meie ülesanne on nüüd olla oma tegevusega selle uue hoone vääriline,» ütles Kaasik. Ta lisas, et eriti tähtis oli nüüdisaegse õppe- ja uurimiskeskkonna kujundamine füsioteraapia õppekavade üliõpilastele ja õppejõududele.