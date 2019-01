Parim vangivalvur on Jarmo Kälvijäinen Tartust

Kolleegid iseloomustavad teda kui aktiivset ja kohusetundlikku töötajat ning vanglateenistuse patriooti, kes oskab lahendada erakorralisi sündmusi, saadab kinnipeetavaid väljaspool vanglat, kuulub relvastatud üksusesse ja on ametiabi andja. Et paralleelselt tööga vanglas tegutseb Kälvijäinen ka meedikuna, osales ta ainsa vanglaametnikuna sõjakooli poolt läbiviidud koolitusel, kus õppis lahingvälja meditsiini.

Tartu vangla direktor Raini Jõksi sõnul võib Kälvijäinenit iseloomustada kui vanglateenistuse visiitkaarti ka väljaspool vanglat. „Jarmo tubli tegutsemine nii vanglas kui vanglast väljaspool väärib tunnustust. Kui ainuüksi möödunud aastat vaadata, siis aitas Jarmo Tartu vanglas kõige tulemuslikumalt välja selgitada kriminaalset vanglakultuuri levitavaid kinnipeetavaid ning tõkestas edukalt nende tegevust. Samuti võin esile tõsta Jarmo tööd ravimikasutuse kontrollimisel – ühe kuu jooksul tõkestas ta üheksa vangi ravimite kogumise. Kõike seda tehes suudab ta jääda inimlikuks, aga samas alati ka nõudlikuks. Need on vaid mõned asjad, tänu millele Jarmo parima valvuri tiitli pälvis,“ märkis Jõks.

Kõige abivalmima valvuri tiitliga tunnustati Tartu vangla järelevalveosakonna vanemvalvur Aleksei Bronzov, kelle üks tugevusi on suhtlemis- ja läbirääkimisoskus: enamiku probleeme lahendab ta konflikti ennetades sõnadega. Just seetõttu on Aleksei valitud üheks Tartu vangla läbirääkijaks.