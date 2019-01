Tunnetustuba annab erivajadusega lapsele rahu ja hea enesetunde

Eile avas Tartu Aleksander Puškini kool Annelinnas tunnetustoa, mille eesmärk on pakkuda hariduslike erivajaduste ning tundeelu- ja käitumishäiretega õpilastele toetavat keskkonda rahunemiseks ning lõõgastumiseks. Tunnetustoas saab ka õppida. Puškini koolis on seitse väikeklassi, kus õpivad need õpilased, kes vajavad psühholoogi ja eripedagoogi abi.