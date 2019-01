«Klaabu» tantsulavastuses ilmub lavale viis Avo Paistikut

Lavastaja lisas, et seni on neil läinud üsna hästi, ükski proov pole kellegi haigestumise tõttu ära jäänud. «Eks me andsime endale aru, et kolm kuud pärast pikka pimedat aega on paljudel mustad rõngad silmade ümber ning oht haigeks jääda, kuid tuleb tunnistada, et lapsed, kes etenduses kaasa löövad, on küll tublid ja terved,» sõnas lavastaja. Igaks juhuks sülitas ta sümboolselt üle vasaku õla ptüi-ptüi-ptüi.