Tartlane kirub libedat tänavat, kuid kukub enamasti kodus

Üks säärastest libedatest kohtadest, kus tuleb Tartus liigeldes ääretult ettevaatlik olla, on kaubamaja ja Vanemuise teatri vahel asuv Uueturu park. Tartu linna haljastus- ja puhastusteenistuse juhataja Eda Põldma käis eile seal ja tõdes, et lume all on tõesti peidus jäidet, millel võib lihtsalt libiseda ja kukkuda.