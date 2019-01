Ants Pihlak: õppida tuleb õigel ajal ja õiges mahus

Kui seksuaalkasvatus algab lasteaias, on võimalik, et mingi osa on juba hilinenud. Igasugusele indiviidi arengule on omane aeg, keskkond ja eeskujud. Mõtlen siin just, et süsteem eksisteerib tervikuna oma ajas ja keskkonnas. Kiskudes sealt välja tugevamini ühe osa, võib rikutud saada teine osa, näiteks mitmekesisus, ja mured jätkuvad uuel tasandil. Elu oluline osa on kahtlemata seksuaalkasvatus, kuid mitte ainult.

Mõtlemine, olemine ei toimu vaid selle, kahtlemata samuti tähtsa teema ümber. Näiteks võiks tuua puhtuse hoidmise, söömisharjumused, käelise tegevuse, kõne, teistega arvestamise, mõtlemis- ja tundemaailma, laiemalt … kogu hariduse.

Õpetuseks on vajalik objekt, antud juhul siis inimlaps. Probleemid on olemas juba tema sünniga: laps on kas soovitud või soovimatu; vanematel võib esineda patoloogiaid (pärilikkusega seonduv, aga ka alkoholism, suitsetamine, narkomaania); nende teadlikkus, arengutase …

Teiseks on vajalikud võimalused, normaalne (mis asi see veel on?) keskkond, kus laps sünnib ja areneb – kodu, perekond, samuti ühiskondlik korraldus ja suhtumine (töötamine, hüvede jaotumine ühiskonnas, ideoloogia …).

Kolmandaks on vajalikud oskused üldse midagi õpetada – lapsevanemad ilmselt esimesel kohal, siis järgnevad vastavalt lapse eale lasteaed ja kool õpetajatena. Kogu õpetus peaks olema ühtse kondikavaga sünnist surmani. See ei tähenda erinevate võimalike variantide eitamist, vaid oskuse kujundamist neis ja oskust arengus orienteeruda, kasvõi isiklike valikute tegemiseks.

Oskused tekivad õigeaegse õppimise ja praktika koostöös, kus arvestatakse seniseid ühtseid seisukohti, varasemat tarkust, arengus tekkivaid uusi seisukohti, hinnanguid skaalal hea – halb, õige – vale, ilus – inetu jt.

Inimene, mitte ainult laps, upub hinnangute andmisel ja otsustuste tegemisel informatsiooni sohu, seda eriti puudulike põhi- ja algteadmiste korral.

Kui laps sünnib, siis on ta nii-öelda puhas leht. Üldjuhul on tal geneetiliselt kindlaks määratud sugu. Võib esineda erandeid, mida minul ei ole õnnestunud elus kohata. Seega pean õigeks lähtuda seisukohast, et neid erandeid esineb harva.

Olen kohanud üht patsienti, kellel olid soovahetuse plaanid ja keda aitasin ametliku asjaajamise otsale, aga kellel on sugu siiani vahetamata. Kuna ma ei tee teadust, spetsiaalselt ei uuri seda teemat, saan rääkida vaid oma senistele kogemustele ja teadmistele tuginedes ega saa tuua esile selle teema puhul korüfeede pikka nimekirja.

Seega alustaksin ka kirjutamisel puhtalt lehelt, ehk veidi ka varasemast perioodist – lapse isast-emast. Järglane sünnib ju enamasti neile. Nende geenid määravad ära väga palju, nagu juba eespool öeldud, ka bioloogilise soo. Laps ise ei tea vast sellest esialgu kohe mitte midagi, ta alles hakkab maailma ja ümbrust uurima-õppima.

Selle õppimise käigus tuleb iga asi ligilähedaselt teatud ja enamasti kindlal ajal: esimene naeratus, esimene hammas, esimene sõna, teatud tegevused … Arengunäitajaid on küllaldaselt kirjeldatud.