Ekspolitseiniku romaan räägib korrakaitsjate töö pahupoolest

Raamatu autor ei eita, et loo aines on pärit tõestisündinud juhtumist, mille keskmes oli tema sõber, Tartu politseijaoskonna narkokuritegude talituse endine juht Jarek Pavlihhin. Ka on äratuntavad mõned õiguskaitseorganite praegused töötajad ja isegi üks ajakirjanik.