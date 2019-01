Tartu valis linnakirjanikuks Vahur Afanasjevi

Vahur Afanasjev rääkis, et kavatseb ärgitada tartlasi mõtlema, mitte rahulduma kusagilt kuuldud postulaatidega. «Kui hästi läheb, käivitan ürituse, mis viib kokku kultuuri ja tehnoloogia. Kui veel paremini läheb, jaksan ka raamatu või paar valmis kirjutada. Olen ennegi Tartust kirjutanud, nüüd võiks kirjutada salapärasest Voikla jõest, mis kulgeb keset Emajõge,» rääkis linnakirjanik Afanasjev.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on Tartul oma seniste linnakirjanike Kristiina Ehini ja Mikä Keräneniga olnud väga hea koostöö. «Mul on hea meel, et Tartus jagub häid kirjanikke ja huvitavaid loomeinimesi, kelle tegevus lisab värvi Tartu kirjanduslinna tegevustesse. Linnakirjaniku stipendium annab neile võimaluse veelgi enam loomingule pühenduda,» ütles linnapea.