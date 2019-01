Tartu patrulltalituse välijuhi Sander Kullamaa sõnul selgitab ekspertiis ja kriminaaluurimine, mis asjaoludel vanaproua sõiduteele astus ning kuidas ta õnnetusse sattus. Selge on, et Ropka perearstikeskuse ees ei ole ülekäigurada ja probleemile on varem tähelepanu juhtinud nii keskuse töötajad, kes on ise kahel korral linnavalitsuse poole pöördunud, kui ka linlased, kes on teeületuskoha puudumise kohta ametnikelt aru pärinud selleks ette nähtud rubriigis Tartu linna kodulehel.