«Holmi kvartali puhul on riik loobunud riigimaja arendamisest,» ütles Klaas. «Holmi hoonestamisel oli kaalukaim argument just riigimaja rajamine. Kui riik Tartus riigimajal mõtet ei näe, riigiasutused on headel pindadel niigi, siis me ei näe põhjust, miks peaksime seda ala soovima näidata hoonestatavana. Selle hoonestamist me ette ei näe ja see jääb pargiks.»