Mesi Tare avas Sibulateel esimese tänavaraamatukogu

«Innustust saime Tartust ja tema tänavaraamatukogudest. Oleme nelja tegutsemisaasta jooksul palju panustanud kogukonda, algatanud ja kaasa löönud mitmetes üritustes ning see oli vaid loomulik asjade käik. Eesmärk on ikka ja jälle midagi uut kogukonnale ning külastajaile pakkuda,» rääkis Mesi Tare perenaine Herling Mesi.

Tänavaraamatukogust raamatu laenamisel ei ole loetud, mitu päeva võib raamatut laenaja kodus hoida. Oluline on, et inimestel oleks rõõmu raamatutest. Siit võib laenata raamatut kohapeal lugemiseks või kaasa võtta, et see hiljem tagastada. Samuti võib meelepärase raamatu vahetada välja mõne teise trükise vastu.