Taas saab esitada Oskar Lutsu huumoripreemia kandidaate

Kandidaadi esitajal palume lisada ka lühikese põhjenduse, mis just see inimene peaks huumoripreemia saama. Ettepanekuid saab esitada 18. veebruarini 2019 ja esitajateks võivad olla kõik huumorisõbrad, mitte ainult Jõgeva valla inimesed.

Oskar Lutsu huumoripreemiat on Palamusel välja antud alates 1987. aastast. Traditsiooni käivitasid omal ajal Kevade kolhoos ja huumoriajakiri Pikker, selle jätkamise eest on eri aegadel head seisnud Palamuse Oskar Lutsu kihelkonnakoolimuuseum ning MTÜ Sokuturi koostöös kohaliku omavalitsusega. Tänavusest aastast on huumoripreemia väljaandmisel eestvedajaks Jõgeva valla hallatav asutus Palamuse Kultuur. Preemiasumma kogutakse kokku rahva annetustest, oma osa lisab ka vald.