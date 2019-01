Laulupeo sihtasutus peatas morbiidse tekstiga särkide müügi

Veel üleeile hommikupoolikul reklaamis suvise laulu- ja tantsupeo koduleht võimalust tellida suure juubelipeo meenesärke, mille kujunduses on kasutatud laulupidude hümniks saanud Gustav Ernesaksa laulu «Mu isamaa on minu arm» esimest, teist või kolmandat salmi, sõnade autor Lydia Koidula.

Särke pakuti kõigis suurustes ja mitmes värvitoonis. Nii võis näiteks leida ka laste mõõdus särgi kolmanda salmiga, mis algab «Mu isamaa on minu arm, ja tahan puhata, su rüppe heidan unele, mu püha Eestimaa! Su linnud und mull’ laulavad, mu põrmust lilli õitsetad, mu isamaa!».

Just nimelt see kolmas salm, see on väga morbiidne. Kui teine salm on veel võitluslik, siis kolmas salm kohe..., möönis Sten Weidebaum.

Pärastlõunaks oli selle särgi pakkumine lõppenud. Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse teabejuht Sten Weidebaum väljendas eile üllatust, et pakkumine kodulehel ikka veel näha oli, sest särkide trükkimisele oli juba pidurit tõmmatud – nimelt sõnumi pärast.

«See oli üks väiksemat sorti tööõnnetus ja ma ei teadnud, et see on kodulehel väljas,» ütles Weidebaum. «Minu meelest küsis särgi tootja järsku, kas tõesti on kolme erineva tekstiga särgid. Mis mõttes kolme erineva tekstiga!? Selgus, et meie kunstnik oli hoogu sattunud ega pööranud tähelepanu teksti sisule, võttis kolm salmi ja kujundaski kolm särki.»

Probleem keris just sellest, et kui laul tervikuna on ilus ja isamaaline, siis salmidel eraldi võetuna on igaühel oma sõnum. «Just nimelt see kolmas salm, see on väga morbiidne. Kui teine salm on veel võitluslik, siis kolmas salm kohe ...» möönis Weidebaum.

Teise salmi tekst on «Mu isamaa on minu arm, ei teda jäta ma, ja peaksin sada surma ma see pärast surema! Kas laimab võõra kadedus, sa siiski elad südames, mu isamaa!».

«Ma võin öelda, et sain särgi trükipressi alt kätte ja see tuleb ainult esimese salmiga. Ei ole teist ega kolmandat salmi,» kinnitas Weidebaum. «Suveniire on hästi palju, informatsiooni hästi palju, tekst on särgil käsikirjaline ja salm algab ju alati «Mu isamaa on minu arm …» põhjendas ta, miks see asi kahe silma vahele võis jääda.

Nüüd on saadaval beežid, pruunid ja sinised särgid, millele on trükitud üksnes esimene salm: «Mu isamaa on minu arm, kel südant annud ma. Sull’ laulan ma, mu ülem õnn, mu õitsev Eestimaa! Su valu südames mul keeb, su õnn ja rõõm mind rõõmsaks teeb, mu isamaa!»