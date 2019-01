Ränilinna areng takerdub olematute teede taha

Esialgse kava järgi võib Ringtee 83 ja 89 kruntidele kerkida 14 kortermaja või ridaelamut ning kümmekond ärihoonet. Planeeringut algatatud veel pole, sest lahendamata on kavandatavate hooneteni toovate teede rahastamine. Läinud aasta novembris tegi Karbiid OÜ ettepaneku, et Laseri tänavat Ringtee kogujateega ühendavate tänavalõikude rajamise kulud jagatakse Tartu linnaga pooleks.

«Oleme oma rahaga ehitanud juba Kristalli tänava ning sinna poole miljoni euro eest vajalikud trassid rajanud,» ütles Karbiid OÜ üks omanik Ronald Blumenau. «Tartus ehitavadki tänavaid ja trasse arendajad. Kui linna huvi on see, et Ringtee ääres on ka järgmised paarkümmend aastat söötis põld, siis linn arendajat ei toeta, nad tahavad kõigi trasside ja teede rajamise meie peale jätta.»