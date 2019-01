Alvar Tipp: Tartu koolilaste elu rikub kõigile teada jokkskeem

Oleme sellest juba rääkinud, et Tamme kooli juurdeehitis on palju kallim, kui olnuks ruumide rentimine Suur kaar 53 hoones, kus paikneb Tamme laste päevakeskus ja söögikoht 16 Kannu.

Lapsevanemad tegid ettepaneku kasutada ruumikitsikuse lahendamiseks mooduleid. Vastupidi linnaametnike arvamustele on meie meelest tegu väga mõistliku lahendusega kasutamaks linnaraha säästlikult.

Õige on linnavalitsuse väide, et Tartus pole pikka aega olnud koolikohtade nappust. Lisatakse, et kui veel sellel aastal astus kooli 358 last rohkem kui lõpetas põhikooli, siis juba aastal 2024. aastal on koolitee alustajaid 26 võrra vähem.

Praegu saab öelda, et suure tõenäosusega korraldatakse õppetöö õhtuses vahetuses järgmisel õppeaastal lisaks Tamme koolile veel Kesklinna, Karlova ja Veeriku koolis. Ei maksa uskuda linnavalitsuse lubadusi, et õhtune õpe on ainult üheks aastaks ja siis saab jätkata hommikuses vahetuses. See probleem ei lahene iseenesest.

Linnavalitsus annab oma jäikadele seisukohtadele jõudu Tartu linna kaardile veetud kahekilomeetrise raadiusega ringidega, mis peaksid näitama mõistlikku koolitee pikkust. Tore on ju maakohtadele mõeldud meetodeid kasutades linnas probleeme eitada. Seaduses on tõesti lubatud suurimaks koolitee pikkuseks ju suisa kolm kilomeetrit.

Tamme kooli näitel mahub sellesse ringi veel viis kooli. Küsiksin siiski, et kui teie Tammelinnas elav laps peaks minema kooli ega mahuks Arno automaatse selektsiooni tulemusena Tamme kooli õppima, siis kui kerge südamega te laseksite esimese klassi lapse omapead Variku kooli poole teele? Kooliteele jäävad kaks suure liiklusega tänavat ja raudteed. Ja tulemus on selline, et Variku koolis on juba kaks aastat vaid kaks uut esimest klassi ja Forseliuse koolis kolm esimest klassi.

Kui kaks aastat tagasi läks laps esimesse klassi, olid e-postkast ja kooli infotahvel ummistunud kutsetest trennidesse ja huviringi. Nüüd sügisel õhtusesse vahetusse läinud esimese klassi lastele on meie pere näitel tulnud kolm trennipakkumist.

Tartu linnavalitsus toob näiteks Tallinna, kus on kaheteistkümnes koolis õppetöö korraldatud mitmes vahetuses. Järelikult on siis seal ka spordi- ja huviringide järele vajadus mitmes vahetuses ning ilmselt on ka see siis korralikult korraldatud teisiti kui meil siin heade mõtete linnas.

Võibolla on linnale kõige odavam käskudega korraldada õppetöö mitmes vahetuses, selle asemel et lahendada ruumipuudus. Pealegi eeldaks juurdeehitiste planeerimine lisaks rahale oskust linna hariduselu planeerida, et tulevikus tekkivaid kitsaskohti juba eos ennetada ja nendele piisava ajavaruga adekvaatselt reageerida.

Koolide klassikomplektide hulk on Tartus väga kõikuv. Peab mõtlema suuremalt ja aru saama, et nõukogude ajast pärit koolimajade võrk ei vasta tänapäevastele soovidele ja nõuetele.

Kahjuks on paljudel tartlastel suur puudus kõige tähtsamast – kodulähedasest koolikohast.

Näiteks Raadi-Kruusamäe elanikele ei ole ühtegi kodulähedast algkooli. Võibolla oleks mõistlik hakata mõtlema linnaosadesse väikeste algkoolide ehitamise peale? Väikesed algkoolid, kus on klassides ka väiksem õpilaste arv, mis aitab väga palju kaasa ka paremale õppetööle. Selline lahendus on selgelt terve Eesti heaks.

Elu läheb edasi ning inimene harjub kõigega. Kuid siiski ei peaks linnavõim minema kergema vastupanu teed ning ruumipuuduses vaevlevaid koole vägisi sundima õhtusesse vahetusse.