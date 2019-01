Tartu- ja Jõgevamaa valimisnimekirjades toimus nelja aastaga poliitikute ringmäng

Üheks olulisemaks muutuseks tuleb lugeda Keskerakonna esinumbri vahetumist. Varem vedas üheksandas valimisringkonnas keskpartei valimisvankrit Marika Tuus-Laul, ent nüüd on ta riigihalduse ministri Janek Mäggi selja taga teine.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb jäi esinumbri väljavahetamist kommenteerides napisõnaliseks, ta nentis põgusalt, et selline oli erakonna juhatuse otsus. «Mõlemad on väga tublid, kuid ministri positsioon on riigikogu liikme positsioonist kõrgemal,» lisas ta.