Tartu ülikooli ameeriklasest doktorant uurib nunnususe põhjusi

«Kuigi varem on üldiselt arvatud, et ainult pisikestele lastele omased jooned tekitavad tunnet, et miski või keegi on nunnu, siis pole see päris nii,» rääkis Dydynski. Näiteks seostatakse ka karvaseid ja pehmeid olendeid armsusega. «Näiteks joonistatakse armsaid multikategelasi tihtipeale selliselt, et nad näevad välja, nagu oleksid pehmed,» märkis Dydynski. Kuigi vaataja ei saa multikategelast katsuda, tekib tal ainuüksi pehme kehakatte nägemisest tunne, et tegelane on kuidagipidi armas.