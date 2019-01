«Lehetoimetustes töötavate inimeste esmane ülesanne on märgata ja appi rutata, kui kellelegi on liiga tehtud või kui keegi on millestki tähtsast ilma jäänud. Samas pole lootustki, et ajakirjanikud jaksaks üksi kõike kajastamisväärset tähele panna ning seepärast on oluline, et inimesed meie ümber oleks samuti terased ja söandaks vajadusel kirjutajate pilgu õigetele detailidele juhtida. Olgu täiskasvanutega kuidas on, need lapsed, kes tänavusel joonistusvõistlusel kaasa lõid, näitasid eranditult, et nende märkamise oskus ja detailitunnetus on noorest east hoolimata suurepärane,» rääkis Raba.