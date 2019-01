Tartu loodusmajas on külas «Tuulte tahutud maa» tegijad

Pisut üle tunni kestva dokumentaalfilmi võtteperiood kestis kokku kolm aastat (2015-2018), mille jooksul kogunes ligi 400 võttepäeva erinevates Eesti paikades, peamiselt rahvusparkides. Filmitegijate sõnul on loodusfilmi tegemisel kõige olulisem element kannatlikkus - kui ühel aastal soovitud kaadrit ei saa, peab ootama järgmist aastat, et uuesti proovida.

Film on pühendatud Eestimaa loodusele Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks ning režissöör Joosep Matjuse sõnul on filmi üks eesmärkidest näidata meie enda kodumaa loodust sellises täies hiilguses nagu ta on.