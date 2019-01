Aasta naiskodukaitsja lapsehoolduspuhkusele ei jää

Aitäh, see on minu jaoks väga suur au ning loomulikult oli see üllatus. Võttes arvesse, et naiskodukaitsel on ligi 2500 liiget üle Eesti ning kõik Aasta naiskodukaitsja tiitli nominendid on väga tublid, siis seda suurem tunnustus on mulle selle tiitli omistamine.