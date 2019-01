Jahimaja omanik müüb loata 15 000 euro eest fotograafi loomingut

Künnap ja Viht on varemgi koostööd teinud. «Olen mitu korda tema jahimajas pildistamas käinud, aga piltide edasimüümisest pole meil kunagi juttu olnud,» rääkis Künnap. Tema väitel oli neil suusõnaline leping, et Viht võib Künnapi tehtud fotosid kasutada vabalt jahimaja reklaamimiseks. Et aga piltidest on tehtud uus toode, mida edasi müüakse, tuli talle üllatusena.