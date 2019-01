Inspektorite aastat vürtsitasid Anne kanali võrgumees ja salapärane tõhukütt

Tartumaa büroo juhataja Tanel Türna sõnul on kaebuste arv aasta-aastalt kasvanud ning tema hinnangul on selle taga inimeste üldine keskkonnateadlikkuse kasv, mitte see, et keskkonda kahjustavate tegude üldarv oleks drastiliselt suurenenud.

«Ma arvan, et kõik need prügistamised ja põletamised, millest teada antakse – kui inimesed poleks teadlikud, et see on probleem, siis nad ka ei kaebaks selle peale. Puhtamat elukeskkonda väärtustatakse üha enam,» ütles Türna.