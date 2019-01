Tartu idufirma aitab metallitööstustel aega ja energiat kokku hoida

Fractory.co asutaja ja juhatuse esimees Martin Vares selgitas, et ettevõtte loomise idee tekkis ajal, mil ta ise pidas ühes tööstusettevõttes inseneriametit. «Selleks, et saada sobivat hinnapakkumist, tuleb aega kulutada meilide vahetamisele ja telefonikõnedele, seejärel välja selgitada, millise pakkumise tarne on kõige kiirem ja soodsam, ning alles siis asuda tellimust vormistama,» märkis ta.