Lauri Leppik: kollane vest ei aita

Me ei võrdle ennast ammu maailma õnneraporti edetabelis Eestist paarkümmend kohta kõrgemal asuva endise vennasvabariigi Usbekistaniga, kus keskmine pension on umbes viis korda väiksem kui Eestis. Me ei võrdle end ka samas edetabelis Eestist paar kohta eespool oleva idapoolse naabri Venemaaga, mille riigipea lubas hiljuti viia oma maa maailma viie rikkaima riigi sekka, ent kus keskmine pension on seni ligi 2,5 korda madalam kui meil. Me võrdleme end nendega, kellel on läinud meist paremini, ja küsime, miks ei ole me veel neile järele jõudnud.