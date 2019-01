Tanel Tein: Raadi linnaosa vajab terviklikku arendust. Rohkem kui kunagi varem

Seda seisukohta kinnitavad ka mitmed näited Euroopast, kus linnahalli rajamisega äratati elule arenemata linnaosad. Lisaks võiks kaaluda ka võimaliku kultuurikeskuse rajamist Raadile, ning miks mitte ühendada kultuurikeskus hoopis Arena ja perekesksuse kontseptsiooniga? Sellisel juhul jääksid südalinna alles park ja ka puud, millest tänapäeva ühiskonnas on nii valulik teema saanud.

Linnahalli asukohta Raadil näeb ette ka linna üldplaneering, kuid meie hinnangul on üldplaneeringus linnahalli asukoht vale – ERMist otse üle tee. Ligikaudu 25 meetri kõrgune hoone lihtsalt ei sobi nii lähedale ERMile. Usun, et seda meelt oleks ka enamik arhitekte.

Kahjuks pole arhitektide häält Raadi arenemisel, arendamisel ning kujundamisel kuigi palju kuulda olnud. Miks? On ju tegemist haruldase võimalusega kujundada kesklinnale nii lähedal olevat maa-ala ja anda sellele Tartu nägu, uus ja innovatiivne nägu …

Asukohamuudatuse ettepaneku on valimisliit Tartu Eest varem ka üldplaneeringu menetluses teinud, kuid kahjuks jäi pakutud lahendus toona arvestamata. Toona maavanemana tegutsenud Reno Laidre ei näinud linnahalli liigutamisel perspektiivi.

Nüüd uuesti avatud üldplaneering annab selleks uue võimaluse, kaalugem siis seda uuesti ja tõsisemalt. Saatuse tahtel on jälle otsustaja rollis Reno Laidre, nüüd Tartu linnaplaneerimise abilinnapea, usun, et seekord on tal põhjust ja tahtmist põhjalikumalt teemasse süveneda.

Tartu üldplaneeringu avamise ja kaitseväe jäämise tõttu linnaossa on just nüüd õige hetk läbi mõelda võimalikud lahendused Raadil. Linn peab lähtuma Raadil oma nägemusest ja soovidest ning kaitsevägi nende järgi kohanduma, mitte vastupidi. On tähtis teada täpselt, mida kaitseministeerium sinna planeerib ning kuidas see mõjutab ümbritsevat.

See on ülioluline faktor, mis määrab ära linna maa väärtuse. On ju ikka suur vahe, kas mõjualal on lubatud ehitada ühe- või viiekorruselisi maju, kas majadele on sõjaväe ala poole ka aknad lubatud jne.

Suur vahe on sellestki, kas Raadi piirkonda asub tulevikus elama tuhat või viis tuhat uut tartlast. Teadupärast laekub ühelt maksumaksjalt linnale keskmiselt 1200 eurot aastas. On vahe, kas linn saab aastas sellelt alalt 1,2 miljonit või kuus miljonit eurot tulumaksu.

Tulevikust ka. Perspektiiviga nii 15 aastat võib eeldada, et kaitseväele jääb Raadil niikuinii kitsaks. Kas ei oleks targem siiski juba nüüd võtta otsustamisel vaheaasta ja üritada ikkagi kaitseväe objekte liigutada kuhugi, kuhu need ka tulevikus ära mahuks ning kus kaitseväele endale paremini sobiks.

Kuulu järgi ei ole ka kaitsevägi ise päris rahul praeguse lahendusega, just tulevikku silmas pidades.

Kui kunagi tulevikus ikkagi kaitsevägi liigub Raadilt ja linnast välja, mis saab siis lähiaastatel valmivatest sõjaväehoonetest, mis jäävad paiknema ühe kilomeetri kaugusele raekojast? Tundub, nagu elaksime teist korda läbi sõjaväe dessanti Tartusse, seekord küll õnneks omade dessanti.