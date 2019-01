Tartu vald tegi kõigile valla koolidele suusarajad

Rajameister Jaanus Robi sõnul on Tartu vald ka varem koolide juurde suusaradu teinud, aga haldusreformi järel on koole vallas rohkem. «Oleme teinud ka varem, aga mitte nii suures mahus,» rääkis rajameister. Ta lisas, et kõigi radade valmimiseks kulub kokku poolteist päeva.