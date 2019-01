Jõulukuusest vabanemine on Tartus igaühe enda mure

Alates 6. jaanuarist saavad tartlased oma jõulukuused jätta Anne kanali ja Emajõe vahelisele alale, kus need laupäeval, 12. jaanuaril tuleetenduse käigus ära põletatakse. Kuuse saab sinna jätta tasuta.

Kui mõni korteriühistu või linnakogukond kogub ühte kohta kokku näiteks paarkümmend kuuske, on tuleskulptuuride põletamist korraldav Henry Timusk valmis neile ka ise järele minema. Üksikuid puid ta tooma ei sõida. «Ma tõesti ei taha juurutada seda, et lähen igale kuusele järele, see oleks Tartu suuruses linnas liigne koormus,» rääkis ta.

Seega palus Timuskil üksikute kuuskede omanikel ette võtta üks jalutuskäik ja ise oma puu Emajõe äärde ära viia. Seal köidetakse see suure skulptuuri külge ja antakse tuleroaks.

Tudengid ja õpilased alustavad jõulukuuskedest skulptuuri loomist reedel ning tuli läidetakse järgmisel päeval kell 18. Timusk avaldas veendumust, et tänavu tuleb suurem vaatemäng kui eelmistel aastatel. «Viimase aasta jooksul on tähistatud mitmeid olulisi sünnipäevi ja me kavatseme skulptuuri tegemisel seda silmas pidada,» vihjas ta.

Timuski sõnul oli juba esmaspäeva ennelõunaks Emajõe äärde toodud üllatavalt palju kuuski.

Tasu eest saab jõulukuuski ära anda jäätmejaamades. Samuti on võimalik kuusk tagasi metsa viia, aga kui kõik seda tegema hakkaks, poleks see Timuski arvates hea. «Kui viia tuhat kuuske metsa, siis on see metsale kurnav. Kui viia üks puu, siis ei ole loodusel sellest muidugi midagi.»

Aktsiaseltsi Ragn-Sells kommunikatsioonijuhi Rainer Pesti sõnul ei tohiks inimesed kuuski suurte prügikonteinerite kõrvale poetada, sest vedaja ei toimeta neid sealt minema. «Seda peavad inimesed ikka ise tegema,» lausus ta.