Karlova õhk on Tartu linna kõige vähkitekitavam

Tartu linna õhus mõõdavad eksperdid puu põlemisel tekkiva kahjuliku keemilise ühendi bensopüreeni sisaldust välisõhus vähemalt 80 korda aastas.​ Nad on tuvastanud, et suitsust tekkivad kahjulikku keemilist ühendit bensopüreeni on kõige rohkem Karlova linnaosa õhus, sest just seal on kõige rohkem ahiküttega maju. Bensopüreen on aga kantserogeenne ehk vähki tekitav ühend.