Kunstnik koob ämbliknaisena Aparaaditehases vaipa

Küljeseina ääres toolil oli väike pliit, millel pott lõngade värvimiseks. Keset tuba istus püstiste kangastelgede taga süvenenult kunstnik Eva Mustonen. Juba jõulukuu keskpaigast on galeriis avatud tema näitus «Ämbliknaine». Eriline on väljapanek seetõttu, et Mustonen koob seal gobelääni otse külastajate silme all.