Toomas Niimann: 80+, nähtamatu mees

Ma olen 80+ ja olen sellega rahul, elu on olnud huvitav ja võibolla, et ees on midagi veel huvitavamat. Olen iga päev neli-viis tundi töös arvutiga ja kursis maailmas toimuvaga, vaatan BBC ja tve24 (Hispaania) uudiseid, loen ajalehti Helsingin Sanomat ja The New York Times. Tahan öelda, et olen maailmas toimuvaga üldjoontes kursis. Küll aga ei suuda ma end kurssi viia Eestis toimuvaga.

Ma kuulan ja loen meie erakondade valimiskampaaniaid, programme, lubadusi-lubadusi ja ma ei näe nendes mitte midagi, mis puudutaks inimesi, kes on oma panuse, tervise, jõu ja teadmised juba riigi edumasina kütuseks andnud.

Ma tunnen, et olen muutunud nähtamatuks. Isegi kaubanduskeskuses, kui kõnnin, mind ei nähta, noormees või tütarlaps tuleb ja sammuks minust otse läbi, viimasel minutil annan talle teed. Ma annan teed, sest ema õpetas mulle seda ja see on mul lihasmälus, ka see, et enne lasen välja, kui sisenen.

Olen nähtamatu nagu ulmeraamatus ja mulle tundub, et olen nähtamatu ka riigile, ühiskonnale.

Sõidan oma kodulinnas Tallinnas autoga, alles sain 35-eurose trahvi selle eest, et peatasin auto ühe hotelli ees ja käisin sees pissil, oma kodulinnas, kus olen sündinud ja 80+ elanud. Need on triviaalsed olukorrad, ma ei tahtnudki neist heietada, aga nad siiski iseloomustavad meie harvesterlikku ühiskonda, lageraie on moes.

Kolm-nelisada miljonit leiaks riik kindlasti sellestki, kui lõpetaks osa korporatiivseid poliitikute mänge, katuserahasid, poliitpistiseid. Laenu teenindamise raha ongi seal, ja kui veel lõpetada betooniarmastus, jääb raha ülegi.

Mind paneb mõtlema see, et poliitikud ei räägi 28,5 protsendiga ühiskonnast – nii palju on meil pensionäre – ja ka tegelikult ei mõtle neile ega lase poliitikale ligi, otsustama, nõustama. Poliitik arvab, et ostab pensionäri hääle, lubades talle sada eurot. Sisuliselt on see lubadus indiviidi väärikuse alandamine.

Teine fakt, mis ilmestab seda arrogantsi, on pension. Õigemini pensioni suurus. Eesti keskmine pension on 312 eurot! Loomulikult saan ma aru sellest, et raha ei kasva kusagil rahapuu otsas, ja ma ei soovita ka minna seda võtma neilt, kel rohkem, ma mõistan, et üle poole sajandi stagnatsiooni, sotsiaalses pimesooles elamist on jätnud oma jälje, aga ikkagi.

Keskmine palk riigis, hinnad meil ja maailmas, teenused, hooldekodud, ravimid ja kõik muu on kallinenud ennaktempos, inflatsioon on õginud sääste. Kõike seda kompenseerib palgatõus, keskmise palga sunnitud ja alampalga tõus ettevõtjate töö tulemusena. Aga pension koos oma indeksiga on jäänud jäätmaale.