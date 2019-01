Kikkpoksi treener Boris Blinov: vahel pole kuhugi joosta, siis tuleb osata end kaitsta

Sealgi oli algus raske. Pärast kümmet aastat võitluskunstiga tegelemist hakkas Blinov Annelinnas Naisteklani klubis naistele kikkpoksi ja enesekaitset õpetama. Nüüd, seitse aastat hiljem, on osa naisi andnud märku, et sooviksid võistelda ning 26. jaanuaril on neil selleks Tartus kikkpoksivõistlusel ka võimalus.