Tartu maratoni suusarada valmis täies pikkuses

Tartu maratoni pearajameistri Asser Küti sõnul on rada Otepäält Elvani mõnusalt lumine. «Nüüd läks ilm ka jahendamaks. Meil on olemas rajad nii klassika- kui ka uisutehnika jaoks,» ütles ta. Tartumaa tervisespordikeskuse rajameister Lennart Pruuli nentis, et Elva poolt minnes on maratoni suusarada metsa vahel veel natuke pehme ja mullane. «Rada on põhjast jäine ja vesine, sest vesi pole lõpuni ära jäätunud.»