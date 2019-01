Tartu kutsehariduskeskuse talvine vastuvõtt on avatud veel kaks nädalat

«Kui on huvi õppida, siis võib alati karjäärinõustaja poole pöörduda, et erialade ja õppevormide vahel parimat valikut teha,» ütles Johanson. «Lisaks saavad täiskasvanud varasemaid õpinguid ja töökogemust üle kanda.»

Praeguseks on kutsehariduskeskusesse laekunud peaaegu sadakond sooviavaldust Populaarseim erialadest on kosmeetik, kuhu on juba praegu rohkem soovijaid, kui õppekohti. Teistest enam on huvi ka rätsep-stilisti, plaatija ja mootorsõidukidiagnostiku õpingute vastu. «Aega oma valikuid teha ja dokumente tuua on kuni 18. jaanuarini,» kinnitas Johanson.