Vambola Paavo: kiired ühendused endiselt soovunelm

Lõunanaabrite fookus on mujal ja lennukipark läbib totaalset muutumist. Uue põlvkonna CS 320-200 tüüpi Bombardieridega saab läbida pikki vahemaid, lühilendudeks on neid ebarentaabel kasutada. Eal ei täitu Tartu-Riia liinil 180 kohta. Võime ju pidada kõnelusi SASi või LOTiga, aga neilegi oleme tüütud pirisejad. Hingevaakuvale Nordicale ei maksa loota. Õhuteed pidi oleme seega suletud. Jäävad buss ja rong.

Ent rongid on ülerahvastatud, Ülemiste jaamas ei mahu õhtusel ajal Tartusse sõitjad enam peale. Hiljuti lubas peaminister Jüri Ratas, et Keskerakonna valimisprogrammis on uute, viievaguniliste rongikooseisude soetamine, ent sellel lubadusel puudub tähtaeg.

Jääb üle buss. Kaks ja pool tundi sõitmist kahe linna vahel võib mõnele tunduda tänapäevane, ent lääneeurooplase vaatevinklist on see aegunud. Sama kaua lendab ärimees või arst lennukiga Frankfurdist Lissaboni.

Südantlõhestavatest leheartiklitest ei piisa. Volikogu liikmed ja linnapea on kohtunud Riia linnapea ja linnaduuma liikmetega, arutatud on Tartu ja Riia vahelist rongi- ja lennuliiklust. Asjad aga ei liigu. Linn võiks panustada nüüd Läti raudteele, järsku on lõunanaabrid huvitatud meie raudteeturu vallutamisest. Lõpetame jutud dotatsioonidest, kui selle taha kõik jääbki. Sõita tuleb kommertsalustel ning nõudlus ja pakkumine peavad olema tasakaalus. Midagi ei ole maailmas tasuta või pooltasuta, keegi maksab kõik kokkuvõttes kinni. Mujal Euroopas maksab Tallinna-Tartu vahemaa pikkune rongisõit 25 eurot ja vagunid on täis. Peame harjuma astuma Euroopaga ühte jalga, mitte taotlema erisusi. Doteerimise taha ongi ju jäänud Tartu-Riia liiklus.