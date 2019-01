Peeter Olesk: kahepalgeline vaikimine

Tõsi küll, üksi-tunne võib olla siiski ka hea-julgustava meeleolu kandja. Kui ma olen vait, siis on mind ju kergem usaldada, sest neil korril olen ma peamiselt kuulaja ega kuritarvita oma kõrvu.

See probleem on väga aktuaalne nii Euroopas kui ka mujal Eestis (tegemist ei ole vääratusega, vaid on kirjutatud nimelt just nõnda).

Eestis on praegu kahtlaselt palju vaikijaid. Veelgi enam, meil on kahtlaselt palju neidki, kelle meelest on vaikimine ettenägelikum, sest siis on, nagu olekski parem, kui sa oled vait. Näiteks müües kasvavat metsa. Olles pigem konkurent kui partner, pigem mitteomanik kui omanikuna võrdväärne, pigem vastane kui omane (tähenduses ligimene).

Ei, ma ei arva, et arst, kes on õppinud oma ala võib-olla kümmekond aastat, on teadjam kui arst, kes pole sedasama ala üldsegi õppinud. Kuid siiski – mida peaksin ma arvama arstist, kes küll ravib, ent ei tunne arstimeid. Ja arstist, kes oskab täita paberit, ehkki pole näinud elusat patsienti. Või poliitilisest arstist, kes ravib riiki sõltumatult sellest, mida ta sellestsamast riigist ise varem on arvanud.

Taasiseseisvuse sündides oli riik korraga halb peremees. Kas nüüd on peremees terveks saanud või on halb peremees vahetatud hea vastu? Kus puiesteel asub niisugune haigemaja, kus tehakse haiged peremehed terveks? Kas mitte järgmised riigikogu valimised ei tule nii üüratult suured, et kõik haiged sellisesse majja ära mahuksid.

Kusjuures need kohavahetajad pole sugugi ilmtingimata ärakargajad. Ainult et inimene, kes vahetab pooli sagedamini kui moode, ei ole üldiselt oma teadmistes fundamentaalne. Kes on poolevahetaja? See, kes mõistab sotsiaaldemokraate küll sõimata, aga ei tea samas, kes on vasakpoolne, kes sotsiaaldemokraat, kes sotsialist, kes tööparteilane, kes natsionaalsotsialist, kes kristlik demokraat. Poolt vahetab see, kellel on poole asemel veerand letti. Kes on moevahetaja? See, kes elab ajakirjade järgi.

Kas on parem, kui ta on vaikija? Või on arukam, kui ta on kuulaja?

Ma ei üllata kedagi, kui tunnistan, et eelistan kuulajat, kes oskab vaikida, aga keda ei pea kuulama sundima. Või vastupidi – eelistan inimest, kes saab meie vabariigist aru ja kelles on alles pisutki süümet. Vähemasti sedavõrd, et ta mõistab, kuidas eksis kindral Charles André Joseph Marie de Gaulle ja kuivõrd eksib president Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron ning kellel jätkub jõudu Prantsumaa ja kahe presidendi konfliktis mõistuse juurde jääda. Ning kui palju on selliseid veelgi. Kui on, siis ei ole suuri hullumaju tarviski.