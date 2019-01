Tartu vabadusvõitlejad said Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeval uue lipu

«Väljendagu see lipp kõike väärtuslikku, mida ühenduse liikmed tahavad edendada. Ühendagu see lipp ühingu liikmeid nüüd ja tulevastel aegadel, et saada jõudu oma püüdlustes ning teenida julgesti Issandat ja oma kodumaad,» ütles lipu sisse õnnistanud Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets.