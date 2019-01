Mesi tare kodumaja peremees Marko Mesi edastas, et hinnanguliselt on tuul vorminud ligi 5-kilomeetrised rüsijää mäed Varnjast Kasepääni. «Kalameestel tuleks nüüd mõnda aega jääpüüki edasi lükata, sest lisaks on palju ka vaba vett,» lisas Mesi.