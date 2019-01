Tartu saadab noored suusatajad Ameerikasse talimängudele

Tartu linn on liitunud rahvusvahelise olümpiakomitee patronaaži all tegutseva rahvusvahelise spordiorganisatsiooniga International Children Games, kes korraldab igal aastal rahvusvahelisi laste mänge.

Mängud, millest saavad osa võtta 13-15aastased noorsportlased, on üles ehitatud sarnaselt olümpiamängudega ning võistlustel saavad noored omavahel sportlikult mõõtu võttes kogeda tiitlivõistlustega sarnast olukorda. Mängude eripäraks on aga see, et nendest ei võta osa riikide koondised, vaid linnade koondised. Eestist on selle võistlussarjaga praegu liitunud vaid Tartu linn.